Cristina Ferreira mostra uma 'estreia' que seguidores não deixam passar em branco

"Nunca tinha tomado um banho vestida. Foi ontem. No meu mar de sempre. Tantas vezes já me acalmou. Respondeu". As palavras são de Cristina Ferreira na legenda da fotografia que publicou na manhã deste domingo, uma imagem que foi rapidamente comentada por centenas de seguidores da apresentadora que regressa agora à TVI : entre apoiantes da decisão e 'acusações', os comentários dividiram-se [Fotos Instagram Cristina Ferreira]