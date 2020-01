Depois do Natal, Cristina Ferreira viajou para as Maldivas, destino escolhido para recarregar baterias e começar 2020 em força. E nas redes sociais tem partilhado alguns momentos com os fãs. "Desculpem lá mas está muito calor", escreveu a apresentadora, que como resposta recebeu muitos elogios mas também houve quem lhe lembrasse outras realidades: "Que tortura, desculpa lá mas aqui na Suíça está muito frio", pode ler-se entre os comentários.