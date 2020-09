Da alegria à desilusão: as imagens que marcaram a Supertaça Europeia entre Bayern e Sevilha

Uma noite inesquecível para adeptos e jogadores do Bayern Munique. A final da Supertaça Europeia, realizada esta quinta-feira, diante do Sevilha de Julen Lopetegui teve de tudo um pouco e nervos certamente que também não faltaram. Depois de começar em desvantagem no marcador, os bávaros conseguiram igualar, assinaram a reviravolta e conquistaram o troféu, numa festa que teve presença de adeptos no estádio - poucos mas bons. [Imagens: Reuters e Action Images]