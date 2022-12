Da alegria argentina às lágrimas dos croatas: as imagens que contam como terminou o Argentina-Croácia

Desilusão total no rosto dos jogadores croatas após a derrota () frente à Argentina na meia-final do Mundial'2022. Luka Modric e Ivan Perisic foram os jogadores mais consolados pelos argentinos no relvado do estádio Lusail. Em sentido contrário, os argentinos festejaram, com os adeptos presentes nas bancadas, o apuramento para a final do Campeonato do Mundo. [: Action Images e Reuters]