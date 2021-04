As claques do FC Porto, Super Dragões e Colectivo Ultras 95, estiveram esta terça-feira de manhã no Olival a apoiar a equipa antes da partida para Sevilha onde, amanhã, os dragões defrontam o Chelsea, na 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Da conversa entre Conceição e Madureira à tarja inspiradora: as imagens do apoio das claques do FC Porto no Olival