Da desilusão de Messi à euforia nas bancadas: as melhores imagens do Argentina-Arábia Saudita

Primeira grande surpresa deste Mundial. A Arábia Saudita, que foi para o intervalo a perder e sem remates efetuados, venceu a super favorita Argentina graças a dois golos em apenas cinco minutos (1-2) . A cambalhota no marcador deixou a seleção alviceleste inoperante, ansiosa e sem ideias, sendo que até final foram poucas as oportunidades de real perigo. Isto depois de uma 1.ª parte em que além do golo de Messi, na transformação de um penálti, os argentinos ainda marcaram mais três golos que acabaram anulados por fora-de-jogo. Valeu a organização defensiva saudita, assim com a capacidade de resistência e luta, como se pode comprovar com o facto de ter corrido mais 10 quilómetros do que os argentinos. Otamendi e Enzo Férnandez jogaram pela Argentina [Fotos Paulo Calado]