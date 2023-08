O Sp. Braga venceu o Panathinaikos por 1-0, em Atenas, e carimbou o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Uma noite histórica para o conjunto arsenalista, festejada efusivamente por todos os elementos, desde o relvado ao balneário. Aí até foi feita uma imagem de grupo, onde o ausente Al Musrati (por lesão) não foi esquecido e apareceu pelo telemóvel, em vídeo-chamada. As imagens mostram ainda as emoções à flor da pele de Artur Jorge. [Fotos: SC Braga]

Da emoção de Artur Jorge à festa com Al Musrati pelo telemóvel: as imagens da noite histórica do Sp. Braga