Da "façanha louca da Arábia Saudita" à "humilhação para Messi": a derrota da Argentina vista pela imprensa internacional

A Arábia Saudita causou a primeira surpresa no Mundial'2022 ao derrotar a Argentina, com reviravolta, no primeiro jogo do grupo C da competição. A imprensa internacional viu assim a "façanha histórica da Arábia Saudita", como escreve o 'Le Parisien', e não poupou a seleção argentina, com o 'Bild' a dizer mesmo que se trata de uma "humilhação para Messi".