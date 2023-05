Da relva às camisolas dos seus heróis: adeptos do Nápoles tentaram levar tudo de Udine

A invasão de campo dos adeptos do Nápoles em Udine, após a confirmação do título napolitano, mostrou vários momentos curiosos. Vários tentaram chegar aos seus heróis, os jogadores, que se viram obrigados a dar as camisolas e outras peças de vestuário. Há quem tenha levado cadeiras do estádio da Udinese e também... relva, como recordação. [Fotos: Reuters]