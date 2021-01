Acabou esta sexta-feira, na sexta etapa, a aventura da dupla espanhola Santi Navarro/Marc Solá no Dakar'2021. Tudo por causa de um problema elétrico, que fez o buggy Can-Am da equipa FN Speed incendiar-se a dois quilómetros... do início da tirada do dia. Apesar das imagens, a verdade é que ambos escaparam ilesos.