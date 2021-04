Há muito que Dani Alves e Messi são amigos. A representar agora o São Paulo, o lateral brasileiro publicou uma foto antiga no Instagram em que está a apertar o botão da camisa do argentino e brincou: "O Dani Alves deixa o futebol para virar estilista de Messi. 'Sempre cuidando de quem me dava os bichos'".