Daniel Alves 'desmentido' pela nega a Bartomeu numa mensagem de Whatsapp

Daniel Alves revelou a semana passada que não voltaria ao Barcelona se Josep María Bartomeu ainda fosse o presidente dos blaugrana. Contudo, uma imagem que agora circula na Internet contradiz o lateral brasileiro que será agora inscrito na reabertura do mercado. O jogador mais titulado de sempre terá enviado uma mensagem de Whatsapp em 2019 a Bartomeu referindo que estava disponível para voltar à Catalunha. "Quero voltar a minha casa e quero jogar o Mundial de 2022 como jogador do Barça!", pode ler-se na suposta mensagem que teve resposta de Bartomeu. O ex-presidente disse a Alves para que este falasse com o diretor para o futebol catalão, Eric Abidal. O regresso apenas sucedeu dois anos depois, em novembro de 2021, já com Joan Laporta como presidente.