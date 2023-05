Daniela Melchior em destaque no GP do Mónaco: atriz não dispensou uma foto com... Bottas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Daniela Melchior, atriz portuguesa que participa como 'Isabel' no Velocidade Furiosa X, marcou presença este fim de semana no Mónaco, onde este domingo decorreu o Grande Prémio de Fórmula 1. A atriz foi recebida pelo paddock da Alfa Romeo e não dispensou tirar uma fotografia com o finlandês Valtteri Bottas. [Imagens: Daniela Melchior/Instagram]