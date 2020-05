Quem não se lembra do penteado de Cristiano Ronaldo em 2003, quando saiu do Sporting para ingressar no Manchester United? Esse mesmo, aquele que tinha uma madeixa loira. Pois bem, recolhemos aqui alguns dos seus penteados desde os tempos de criança até aos dias de hoje. [Imagens: Reuters, Action Images e Instagram / Georgina Rodríguez]