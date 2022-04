Das 'queixinhas' do relvado à 'invasão branca' em Camp Nou: memes atiram ao Barcelona

A eliminação nos quartos de final da Liga Europa aos pés do Eintracht Frankfurt, após derrota caseira (2-3) não foi a única má notícia para o Barcelona na quinta-feira. Além do desaire, uma enchente de adeptos alemães deixou Camp Nou mais branco do que nunca, com mais de 20 mil simpatizantes germânicos entre os 80 mil espectadores que assistiram à 2.ª mão dos 'quartos'. Isto quando o Barça apenas tinha libertado 5 mil ingressos para o clube visitante... Claro que nos memes o 'feito' não passou ao lado e as redes sociais não se ficaram por apontar apenas à eliminação e ao... relvado