"Hoje tira-se assim o material do CAR de Montemor-o-Velho. No imagem Rodolfo Neves e Élio Henriques a remar pela rotunda de acesso ao CAR com o material de lazer atrelado! Talvez a mais forte imagem da situação atual vivida em Montemor-o-Velho": assim descreveu a Federação Portuguesa de Canoagem no seu Facebook a situação vivida este domingo devido à intempérie dos últimos dias [Fotos Lusa e Reuters]