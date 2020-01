Delonte West jogou nos Texas Legends, Boston Celtics, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks, mas depois de deixar a NBA a vida do ex-jogador deu uma volta de 180 graus. Com problemas psicológicos, associados ao consumo de drogas, Delonte West vive agora na miséria . Depois de ter sido divulgado um vídeo, onde se vê a atual situação de Delonte West, o antigo companheiro de equipa Jameer Nelson (na 2.ª foto com Delonte) já veio a público tentar mobilizar ajuda. [fotos: Getty Images, Reuters, Instagram]