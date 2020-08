De lingerie ou em modo iluminada: mulher de Uribe encanta nas redes sociais

A mulher de Mateus Uribe, Cindy Álvarez García, está mais à vontade na sua nova cidade e tem comemorado as vitórias do jogador no FC Porto com fotografias cada vez mais ousadas no Instagram. Desde que se instalou na Invicta, há cerca de um ano, a colombiana continuou a carreira de modelo de redes sociais em campanhas de lingerie, que somam elogios. "Como raio pode caber tanta perfeição em ti?", lê-se num dos comentários.