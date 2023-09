De Mbappé a Kvaratskhelia: Liverpool prepara saída de Salah e lista de possíveis alvos é longa

Apesar das astronómicas ofertas do Al Itthiad, de Nuno Espírito Santo, para contratar Mohamed Salah, o internacional egípcio manteve-se no Liverpool. Ainda assim, caso não renove contrato esta época, o avançado entra no último ano de vínculo aos reds, que podem assim vê-lo sair a custo zero na temporada seguinte. A pensar nisso, os dirigentes do Liverpool já têm em mente os possíveis alvos para substituir o jogador, segundo o 'The Athletic'. De referir que a transferência de três deles é encarada como pouco provável. [Créditos: Reuters e Lusa/EPA]