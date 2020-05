De olhos postos neste jogo: as imagens do regresso do futebol na Coreia do Sul

Um golo de Lee Dong-Gook deu esta sexta-feira a vitória ao campeão sul-coreano, Jeonbuk, num jogo com bancadas vazias , disputado após um adiamento por dois meses do campeonato devido ao novo coronavírus. Nunca um jogo da K-League terá despertado tanto interesse, com a equipa campeã sul-coreana, treinada pelo português José Morais, a iniciar a defesa do título, num jogo com elevado número de pedidos para transmissão televisiva.

