A 80.ª edição dos Globos de Ouro, que decorreu esta madrugada em Beverly Hills, deu os prémios de topo a "Os Fabelmans" de Steven Spielberg, "Os Espíritos de Inisherin" e à série da HBO "The House of The Dragon". Antes das estatuetas douradas, as atenções estiveram centradas na passadeira vermelha...