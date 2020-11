Com a confirmação de que Darwin Nuñez está positivo à Covid-19 sobe para 12 os casos conhecidos de infetados na seleção do Uruguai, com Luís Suárez, Matías Viña e Rodrigo Muñoz a serem os primeiros casos detetados. Há sete jogadores e cinco membros da comitiva infetados com o novo coronavírus.