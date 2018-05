Frederico Varandas já tem o apoio de jogadores do Sporting

Frederico Varandas anunciou esta quinta-feira a sua demissão de diretor clínico do Sporting, mostrando-se disponível para se apresentar como futura solução diretiva. Uma decisão aplaudida por jogadores do Sporting, como Bruno Fernandes, Piccini, Rafael Leão ou André Santos, formado no clube de Alvalade e atualmente na Roménia. Também a atleta Ercília Machado, o humorista Guilherme Geirinhas assim como o ator, Miguel Costa, um dos convidados do casamento de Bruno de Carvalho com Joana Ornelas, no ano passado, mostaram apoio a Frederico Varandas.