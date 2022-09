O defesa central mais rápido do FIFA 23 chama-se... Jeremiah St. Juste. O jogo da EA Sports mantém a característica em alta do reforço do Sporting e dá-lhe nota '93' na velocidade, fazendo dele mesmo um dos jogadores mais rápidos do jogo virtual, numa lista de liderada por Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.