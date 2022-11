Defesa do Flamengo veste-se de sheik e 'atira' de cima de um dromedário: «Qatar, cheguei!»

Depois de ter vendido a Taça do Brasil e a Libertadores pelo Flamengo, Rodinei desfruta de umas férias em Natal, no nordeste do Brasil. O defesa, que não entrou na lista de Tite para o Mundial, partilhou nas redes sociais uma foto em que surge vestido de sheik, nas dunas de Jenipabu, em cima de um dromedário, e atirou: "Qatar, cheguei. Habib". A imagem fez as delícias de muitos dos seus 2,3 milhões de seguidores... (Fotos Instagram)