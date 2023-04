Deixámos a Inteligência Artificial 'pintar' o Benfica-FC Porto e não conseguimos explicar como ficaram alguns jogadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Dedicámos esta semana de Clássico entre Benfica e FC Porto à Inteligência Artificial. Testámos o popular ChatGPT, criámos os melhores onzes históricos de águias e dragões e já que estávamos com a mão na massa, quisemos dar o passo seguinte. Aplicar esta nova e vanguardista tecnologia... à arte. Deixámos que a máquina tomasse conta da ilustração de alguns dos mais mediáticos nomes de Benfica e FC Porto e o resultado foi, claro está, impactante. E se é verdade que não conseguimos explicar o que levou a Inteligencia Artificial a transformar Frederik Aursnes em Rafa (e com um peixe na mão) ou a representar Taremi e Zaidu como princesas da Disney, não ficámos indiferentes à forma como a máquina fez< de Grimaldo um Super Homem e de Galeno uma espécie de Batman. As imagens falam por sim. Na Luz veremos quem pinta o melhor resultado.