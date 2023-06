Depois de recusar o troféu no João Rocha, Benfica foi celebrar título de basquetebol na Luz... mas também sem taça

Depois de se sagrar bicampeão nacional de basquetebol no Pavilhão João Rocha, diante do Sporting - a quem ganhou por 101-85 no jogo 4 da final do playoff -, os encarnados, em protesto com a FPB rejeitaram levantar o troféu de campeão na casa do rival . A formação encarnada seguiu então para o Pavilhão da Luz para celebrar com os seus adeptos, embora sem poder erguer aqui o troféu, que acabou por não receber de todo.Poucos instantes após o término do jogo, o Benfica criticou em comunicado o "comportamento discriminatório e inaceitável por parte da Federação Portuguesa de Basquetebol e do seu Conselho de Disciplina, presidido por Carlos Filipe", afirmando que iria "comemorar a conquista deste campeonato com os benfiquistas no Pavilhão da Luz, que estará de portas abertas para receber todos os adeptos".Na base do protesto esteve a decisão do CD da FPB em passar a suspensão de 1 jogo a Travante Williams para apenas repreensão, permitindo ao extremo do Sporting atuar na partida de hoje. Recorde-se que o internacional português havia sido desqualificado no jogo 3, o que automaticamente decretaria uma partida de castigo.