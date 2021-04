Destacou-se no liceu e não parou mais

Destacou-se no liceu como uma boa atleta mas foi na universidade que decidiu seguir os passos da moda, após muita insistência dos colegas. Dona de um corpo fulgurante, a beleza de Lauren Blake é realçada pelos cabelos longos e escuros, lábios carnudos e olhar radiante. Eleita Miss Swimsuit Los Angeles em 2018, a modelo tem uma ávida legião de fãs no Instagram. E já tem um objetivo de vida quando abandonar as ‘passerelles’: dar uso ao curso de Bioquímica que tirou na faculdade.