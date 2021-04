Devenish ficou neste estado após chocar contra Léo Jardim no Boavista-P. Ferreira

Cristian Devenish sofreu esta sexta-feira um traumatismo craniano durante o triunfo do Boavista sobre o Paços de Ferreira, por 2-0, no jogo de abertura da 27.ª jornada da Liga NOS. O central, de 20 anos, foi atingido na cabeça com um toque involuntário de Léo Jardim aos 87', durante a execução de um canto dos castores, tendo caído no relvado e recebido assistência médica imediata.