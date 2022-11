Dezenas esperavam seleção de râguebi no aeroporto e apareceram... Rúben Amorim e Rui Costa

O aeroporto de Lisboa foi ao final desta tarde inundado por dezenas de adeptos da seleção de râguebi , que enquanto esperavam a saída dos craques foram surpreendidos pela passagem de Rúben Amorim e Rui Costa pela zona das chegadas. O treinador do Sporting, que esteve de férias no Dubai com a família, e o presidente do Benfica, de regresso também daquele país asiático após ter estado na Gala dos Globe Soccer Awards, passaram por aquela zona separados por poucos minutos e terão certamente ficado surpreendidos com o aparato do momento, tal como o sorriso de Amorim denuncia. (fotos: Pedro Catarino)