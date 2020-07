Dia de recolha de sangue em Santa Maria da Feira

Um dia depois do regresso aos relvados , os elementos do plantel e equipa técnica do Feirense participaram esta quarta-feira de uma recolha de sangue na qual não faltaram os cuidados de segurança. Um procedimento habitual num início de pré-temporada, mas que ganha maior importância no período atual onde as preocupações são maiores devido à Covid-19. [Imagens: CD Feirense SAD]