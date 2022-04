Diamantes em bruto: o 'top-20' dos jovens que mais se têm destacado na Europa tem três portugueses

O Observatório do Futebol lançou esta segunda-feira um estudo que aponta os jovens jogadores - nascidos após 24 de março de 2001 - com melhores performances na temporada atual (até ao momento), tendo em conta a relação entre critérios como recuperações de bola, distribuição da mesma, criação de oportunidades ou remates. O 'top-20' inclui três jogadores do campeonato português, um jogador luso que atua no estrangeiro e uma surpresa... no 2.º lugar. Destaque ainda para Alexandre Penetra (Famalicão), 36.º colocado. Conheça a lista. (Imagens: Reuters, Lusa/EPA, DR, Luís Vieira/Movephoto, Luís Manuel Neves, José Reis/Movephoto, Peter Spark/Movephoto Instagram)