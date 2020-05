«Diferente do habitual, mas com o mesmo significado»: Rio Ave celebra 81.º aniversário

"Diferente do habitual, mas com o mesmo significado": assim descreveu o Rio Ave o 81.º aniversário do clube assinalado este domingo. O presidente, António da Silva Campos, e o presidente da Assembleia Geral, Amândio Couteiro procederam às habituais celebrações da data e, depois do hastear da bandeira na sede do Rio Ave, seguiu-se a homenagem aos antigos jogadores, dirigentes e sócios nos cemitérios de Vila do Conde e Caxinas.