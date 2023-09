E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O jogo do Milan com o Verona, que devia ter arrancado às 14h00 em Itália, foi adiado por 25 minutos, devido às fortes chuvadas e ao granizo que este sábado caíram em San Siro. O relvado do Giuseppe Meazza está a ser inspecionado, pois ficou num estado lastimável na sequência da intempérie. (Fotos Reuters e EPA)