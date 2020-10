Direção cessante do V. Setúbal refuta críticas e mostra obra feita

A direção cessante do V. Setúbal refuta as críticas que o atual presidente do clube, Paulo Rodrigues, deixou em comunicado publicado na sexta-feira à direção anteriormente liderada por Paulo Gomes. Para lá da carta aberta que partilhou, os anteriores líderes do emblema do Sado deixaram ainda algumas fotos em que mostram a obra feita. Em causa estão os trabalhos feitos nos "WC's, secretaria da formação, gabinete para a comunicação social e sala VIP de receção às equipas adversárias e visionamento vídeo e iluminação do pavilhão".



A mesma carta aberta enaltece ainda "a nova sala de Bingo, o restaurante 'O Ramila', a sala de bar para pequenos almoços, os balneários da formação, o novo sistema de aquecimento de águas, a colocação de painéis fotovoltaicos no pavilhão que permitiram reduzir a fatura de luz para metade, a remodelação dos balneários do campo n.º 2 para árbitros e treinadores, os arranjos exteriores do estádio, a nova Loja e a nova Gestão de Sócios que ficaram incompletas."