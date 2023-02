«Direção cheia de mentirosos»: adeptos do Everton revoltam-se contra responsáveis do clube

"Direção cheia de mentirosos!". Foi assim que os adeptos do Everton se manifestaram mais uma vez, este sábado, antes da vitória frente ao Arsenal , pedindo aos responsáveis pelos toffees para deixarem o clube. De resto, até um avião sobrevoou o Goodison Park no decorrer do encontro: "O clube com pior gestão da Premier League", podia ler-se. (: Reuters)