Uma comparação entre Pedro do Flamengo e Lewandoski do Bayern Munique, do jornalista brasileiro Luis Roberto, agitou as redes sociais esta segunda-feira. "Pedro é o ponta-de-lança dos tempos de hoje (...). Ele é melhor que o Lewandowski. Do ponto de vista técnico, ele é melhor" disse. Uma afirmação que levou a muitos memes.