A chegada da nova temporada de futebol significa o aproximar do lançamento dos títulos PES e FIFA da nova época e para 2022 tanto a Konami como a EA Sports trabalham forte para agradar aos fãs. E se do FIFA pouco se sabe, do PES a única coisa que conhece a luz do dia são mesmo estas quatro imagens, nas quais é visível o realismo dos rostos de Gareth Bale e Leo Messi.