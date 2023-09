E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Já presença habitual no Festival de Veneza, Georgina Rodríguez voltou esta semana à passadeira vermelha do certame de cinema. Antes de assistir à estreia do filme 'Enea', a namorada de Cristiano Ronaldo posou para os fotógrafos num 'poderoso' vestido vermelho [Fotos EPA e Reuters]