Do espectador especial (e bem atento) ao trabalho com bola: Foi assim mais um treino da Seleção feminina

Após receber uma animada visita do primeiro-ministro, António Costa , a Seleção Nacional feminina treinou esta manhã na Cidade do Futebol para continuar a preparar os encontros particulares contra Japão e País de Gales, marcados para sexta-feira e dia 11, respetivamente, em Guimarães. E a sessão contou com um espectador especial: Roberto Martínez. O selecionador nacional masculino que, recorde-se ainda reside na Cidade do Futebol, assistiu atentamente a grande parte do treino, tendo inclusivamente trocado ideias com elementos do staff técnico liderado por Francisco Neto. Fernando Gomes, presidente da FPF, também acompanhou os trabalhos, com as todas as 25 convocadas em ação e muita bola à mistura.