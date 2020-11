Do estádio às ruas do Cairo: a festa do Al-Ahly após conquistar mais uma Champions

Numa final inédita entre equipas egípcias e disputada na capital do país (Cairo), o Al-Ahly derrotou (2-1) esta sexta-feira o rival Zamalek treinado pelo português Jaime Pacheco e conquistou a Liga dos Campeões africana pela nona vez na história, reforçando o estatuto de clube com mais títulos na prova. O jogo foi à porta fechada devido à pandemia, mas a festa começou ainda no relvado com plantel e staff do Al-Ahly a erguerem o troféu. Mal soou o apito final, as ruas da cidade do Cairo encheram-se de milhares de adeptos do Al-Ahly num cenário impressionante. [Imagens: Reuters e Lusa/EPA]