Depois de uma primeira sessão discreta, com o 17.º tempo, Miguel Oliveira acabou o primeiro dia de treinos para o Grande Prémio de Portugal com a nona melhor marca, algo que lhe garante a presença provisória na Q2 de sábado. Mas houve muito mais no Autódromo Internacional do Algarve ... [Fotos Paulo Calado]

Do foco de Rossi ao sorriso desmedido de Marc Márquez: as melhores imagens do 1.º dia do GP de Portugal