Do "harakiri da Alemanha" ao "batata asano": a derrota alemã vista pela imprensa internacional

Depois da Arábia Saudita ontem, esta quarta-feira foi a vez de o Japão causar surpresa no Mundial'2022 ao derrotar a Alemanha com reviravolta. A imprensa internacional visa o que diz ser o 'harakiri' da seleção alemã, que saiu para o intervalo a vencer mas acabou derrotada. No Brasil houve até quem brincasse com o nome de um dos marcadores dos golos japoneses.