Do "hat trick inútil de Mbappé" ao "mundo de Messi": imprensa internacional reage à conquista do Mundial'2022 pela Argentina

A Argentina sagrou-se campeã mundial pela terceira vez na sua história, após bater França nos penáltis (4-2) depois de uma final louco e que registou um 3-3 no final do prolongamento. A imprensa internacional não poupa nos elogios para com o feito de Messi, que junta o Mundial aos inúmeros títulos individuais e coletivos que já venceu.