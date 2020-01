Poucas horas depois de ser anunciada a morte de Kobe Bryant , são já muitos os fãs e adeptos da lenda dos Lakers que marcam presença perto do local onde caiu o helicóptero que vitimou o antigo basquetebolista e também junto ao Staples Center , em Los Angeles,a casa do Black Mamba ao longo de toda a carreira. [Fotos: Reuters, EPA, Lusa/EPA]

Do local do acidente ao Staples Center: as imagens dos fãs de Kobe Bryant em desespero