Felipe Anderson chegou esta quarta-feira ao Estádio do Dragão, estádio que será a sua 'casa' nesta nova temporada desportiva. O extremo brasileiro, que chega por empréstimo do West Ham, já esteve com Pinto da Costa, pisou o relvado e até mostrou o número que vai ter na sua camisola. [Imagens: FC Porto]

Do número '28' ao sorriso com Pinto da Costa: as primeiras imagens de Felipe Anderson no FC Porto