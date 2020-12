Diego Costa só termina contrato com o Atlético Madrid no verão mas pediu para deixar o clube já neste mercado . Perante este cenário, os colchoneros procuram um substituto e a 'Marca' coloca em cima da mesa 5 nomes como possíveis sucessores do internacional espanhol, entre os quais dois jogadores que já passaram pelo Benfica. [Imagens: Reuters e Getty Images]