Dois jogadores espanhóis na agenda de Xavi Hernández para janeiro

O estilo de jogo que Xavi Hernández quer implementar no Barcelona é claro e, segundo o 'Mundo Deportivo', o treinador de 41 anos está de olho em dois extremos que podem chegar à Catalunha já em janeiro. O técnico dos catalães pretende jogadores que obriguem os defesas a abrir espaços na defesa e que seja ainda versáteis, podendo atuar tanto nas alas como no eixo do ataque, de acordo com a mesma fonte. [Créditos: Reuters e Ansa]