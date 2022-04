Dois portugueses nos 39 jovens jogadores mais promissores do Mundo

O portal norte-americano ESPN apresentou esta quinta-feira a lista dos 39 melhores jogadores jovens (com um máximo de 21 anos), num elenco repleto de talento no qual entram dois futebolistas lusos. A lista, refira-se, começou com 75 nomes, mas acabou reduzida a 39, após uma derradeira triagem com base nos três principais critérios definidos: jogos ao mais alto nível, atuações constantes e potencial para se tornar num jogador de topo.