Pepe e Sérgio Oliveira regressaram esta segunda-feira aos trabalhos do FC Porto, depois do período de férias após participação no Euro'2020. O defesa-central e o médio-centro fizeram trabalho de ginásio no Olival. Sérgio Conceição conta agora com 29 elementos no plantel principal da equipa azul e branca. [Imagens: FC Porto]